Volley femminile Serie A1 | Perugia batte Roma in cinque set Cuneo non sbaglia col Talmassons

La decima giornata di ritorno dellaA1 2024/2025 diha visto in scena un programma ricco e molto importante anche per la lotta salvezza. Proprio in tal senso spicca la vittoria diinset contro, mentre Firenze ha perso con la stessa modalità contro Busto Arsizio incappando nella nona sconfitta di fila. Tutti risultati, quindi, che non hanno smosso in particolare le posizioni per quanto riguarda il fondo della classifica. Basti pensare che tra Firenze, penultima, e, undicesima, ci sono appena tre punti e una sola vittoria di differenza. Missione compiuta, invece, per, che fa un importante passo avantindo per 3-1 il, sempre più ultimo.Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, invece, Conegliano prosegue la sua striscia da imbattuta vincendo la 23esima partita di fila.