Volley femminile, Milano batte Bergamo e risponde a Scandicci. Egonu sugli scudi, scossoni in zona salvezza

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 23ma giornata della Serie A1 diha sconfittocon un secco 3-0 e ha così risposto al successo ottenuto ieri dacontro Chieri: le meneghine si sono riportate a una lunghezza di distacco dal secondo posto occupato dalle toscane e ora possono fare affidamento su un margine di quattro punti nei confronti di Novara.Paolaè stata la migliore in campo con 17 punti (3 muri) sotto la regia di Alessia Orro (4 punti), la centrale Anna Danesi è andata a referto con 7 punti, 5 marcature per la schiacciatrice Myriam Sylla affiancata di banda da Nika Daalderop (8). Linda Manfredini (8) e Alessia Bolzonetti (6) sono state le migliori tra le fila di, sempre settima a -4 da Busto Arsizio.Cuneo ha avuto la meglio su Talmassons per 3-1 e Perugia ha sconfitto Roma al tie-break: le piemontesi e le umbre sembrano avere operato uno scatto decisivo nella lotta per la