Oasport.it - Volley femminile, Conegliano rischia la prima sconfitta stagionale. Novara spaventa le Pantere al tie-break

Leggi su Oasport.it

ha tremato contronel big match della 23ma giornata della Serie A1 died è stata trascinata al tie-per lavolta in questo campionato, dopo aver ottenuto diciotto successi per 3-0 e quattro affermazioni per 3-1. Nel corso dell’intera annata agonistica leavevano giocato soltanto un altro parziale risolutore, ovvero quello vinto in Supercoppa Italiana contro Milano.La corazzata veneta prolunga la propria imbattibilità dopo aver sudato freddo al PalaIgor al cospetto della baldanzosa formazione piemontese, capace di rimontare da 0-1 e 1-2di cedere dopo oltre due ore di grande battaglia.si è imposta con il tempo di 3-2 (25-19; 19-25; 25-23; 19-25; 15-10) e svetta in testa alla classifica generale con 68 punti, le ragazze di coach Daniele Santarelli erano già certe del primo posto in graduatoria al termine della regular season.