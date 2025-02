Juventusnews24.com - Vlahovic Juve e non solo: rivoluzione in uscita in attacco. Un altro elemento oltre al serbo ai saluti, qual è la situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, nonilaiin: si prepra l’di unbianconero.i sono le ultime novitàSecondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercatoprepara l’di Dusan, il cui contratto in scadenza nel 2026 difficilmente verrà rinnovato viste le attuali posizioni delle parti prese in causa.Ma nonil, perchè anche Arkadiusz Milik, che non si vede in campo dalla passata stagione, è ormai ai. Il club bianconero prepara la cessione anche del centravanti polacco, fin qui ancora a quota 0 minuti.Leggi suntusnews24.com