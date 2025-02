Vanityfair.it - Vivian, la figlia trans di Elon Musk: «Ho scoperto per la seconda volta dalla Rete che avevo un fratello, strano no?». Ashley St. Clair ha dato alla luce il tredicesimo figlio di Elon Musk

Leggi su Vanityfair.it

St.haildi, ma ci sarebbe in ballo un accordo di segzza con la madre del bambino, per cui anche la sorellastrahadell'evento via social