Sport.quotidiano.net - Virtus, Pajola nel futuro. E’ capitano della Nazionale

Latornerà in palestra domani, ma Dusko Ivanovic dovrà comunque fare i conti con le assenze legate agli acciacchi e, soprattutto, agli impegni. In questa finestra, il ct azzurro Pozzecco, ha deciso di ringiovanire l’organico per valutare nuovi profili. O comunque per testare ragazzi che già conosce ad alto livello. E’ rimasto a casa Achille Polonara, ma in azzurro, da domani, andrà un altro ragazzo originario di Ancona. E per Alessandro(nella foto Ciamillo), che in bianconero per militanza e spirito di sacrificio, si porta dietro l’etichetta di capitan, prime prove vere di leadership. Ini gradi restano sulle spalle di Marco Belinelli. In azzurro, almeno in questa circostanza, toccherà al numero 6 bianconero che, visti le presenze fin qui accumulate, sembra davvero destinato a riscrivere pagine di storiaV nera.