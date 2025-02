Zonawrestling.net - Vince Russo “accusa” Triple H: “Ma come gli è venuto in mente di far perdere Lyra Valkyria a Raw!”

Lunedì a Raw abbiamo assistito al match di qualificazione a Elimination Chamber tra Bayley e la Women’s Intercontinental Champion. Are è stata Bayley che si è così presa un posto nella struttura d’acciaio che darà alla vincitrice una shot al Women’s World Title al momento detenuto da Rhea Ripley., però, non ha gradito questa decisione di booking. Ecco il motivo.criticaha criticato la decisione diH di farnel match disputato a Raw contro Bayley con un palio un posto nell’Elimination Chamber. Durante il “The Coach & Bro Show” ha così commentato: “Pensate se fosse successo quando c’erail Women’s Intercontinental Title. Prima ancora che abbia avuto una difesa titolata, la mandi contro Bayley per un posto nell’Elimination Chamber e perde.