Ilrestodelcarlino.it - Villa Potenza, schianto nella notte. Travolto con il monopattino. Muore operaio di 21 anni

Investito da un carroattrezzi mentre si trova a bordo di unelettrico,sul colpo undi 21. Il tragico incidente è avvenuto l’altra sera, intorno alle 21.40, a, in via Teatro Romano, nelle vicinanze di un bar. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Camerino, un uomo di 44residentezona, A. C. le sue iniziali, al volante di un carroattrezzi ha investito un 21enne originario del Gambia, Sidifo Cisse, che lavorava come. Il ragazzo stava transitando lungo quella strada a bordo di unelettrico. In quel momento pioveva a dirotto. Secondo una prima ricostruzione, che è comunque al vaglio della polizia stradale, il carroattrezzi si trovava in fase di manovra e stava svoltando verso sinistra, all’altezza di un incrocio, quando è avvenuto l’impatto praticamente frontale con ilelettrico.