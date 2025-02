Zonawrestling.net - VIDEO: I fan possono picchiare Dominik in un’attrazione speciale per la Daytona 500

I fan hanno potuto sfogare le loro frustrazioni su una replica diMysterio alla recente500. Come parte del grande evento di corse, ai presenti è stata data l’opportunità di colpire l’improvvisato Dirty Dom con una sedia d’acciaio.'s game at the WWE Fan Experience at500 pic.twitter.com/uyHMicM2r1— Adam (@AdamAlexanderM) February 15, 2025 Il manichino di, da colpire, ha sicuramente attirato l’attenzione online sia dei fan che conoscevano le sue azioni vili sia dei non fan del wrestling. Un fan su X (precedentemente noto come Twitter) ha definito questo un perfetto esempio di operazione commerciale e ha aggiunto: “Non mi piace la WWE ma questo è fantastico!” Un altro non fan ha aggiunto che “anche io mi sarei messo sarei in fila per questo”.