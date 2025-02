Quicomo.it - Video Gol Fiorentina-Como 0-2, highlights e sintesi

Leggi su Quicomo.it

Il, dopo la beffa in casa nei minuti di recupero contro la Juventus, vuole tornare alla vittoria per trovare punti fondamentali in chiave salvezza. Per farlo, però, i lariani devono battere lain trasferta, una squadra molto in forma che però è priva del suo top player Kean.