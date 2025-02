Laprimapagina.it - Vibo Valentia. La commovente nota di Valerio Baldo ricordo di Valentina Nusdeo

Domenica mattina,ha pubblicato su Facebook un toccante messaggio in memoria di, una giovane di 32 anni originaria di Piscopio, scomparsa prematuramente a causa di una malattia improvvisa.“aveva lasciato la sua terra per realizzare il sogno di insegnare a Padova, portando con sé passione e dedizione per l’educazione. Il suo sorriso contagioso e il suo impegno resteranno impressi nei cuori di chi l’ha conosciuta” scrivesu facebook.“La sua perdita ha lasciato un vuoto profondo nella vita del padre Giuseppe, della madre Giuseppina e delle sorelle Michelina e Romina. La loro sofferenza è un monito per tutti: il tempo con i nostri cari è prezioso e non va mai dato per scontato”.“era una luce per chiunque l’abbia incontrata, e il suo amore per l’insegnamento continuerà a essere fonte di ispirazione.