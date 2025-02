Ilrestodelcarlino.it - Vianese, il derby è tuo!. E vola (per ora) al 3° posto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 SPORTING SCANDIANO 0: Della Corte, Palmiero, Silvestro (41’st Sighinolfi), Bermabei, Martini, Contipelli, Falanelli (14’st Caselli), Vaccari, Bertetti (7’st Zinani), Malivojevic (26’st Carrer), Rizzuto (7’st Pezzani). A disp.: Malpeli, Bandaogo, Mammi, Mininno. All.: Sarnelli SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti, Staiti, Maccabruni (30’st Canalini), Bonora, Ferrari, Faye, Davitti (7’st Provenzano), Barbieri (32’st Valcavi), Depietri (14’st Bonacini). A disp.: Tarabelloni, Burani, Barbieri, Romani, Turrini. All.: Baroni. Arbitro: Grillo di Modena Reti: Rizzuto al 30’pt, Vaccari al 38’st. Note: ammoniti Martini, Contipelli, Bertetti, Rizzuto, Antonioni e Ferrari. Antonioni para un rigore di Malivojevic al 43’pt. Una rete per tempo e laregola lo Sporting Scandiano: 2-0 sul sintetico di Castelvetro, e i ragazzi di Viano si portano, in attesa delle gare odierne, al terzocon 46 punti (-1 dalla Correggese e -6 dalla capolista Nibbiano, però la Correggese oltre alla gara di oggi deve anche recuperarne un’altra).