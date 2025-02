Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 19:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra continuanina in carreggiata esterna mentre i tre Giada interna si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria percorrendo la diramazionenord e rallentamenti altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare sulla statale 1 code per incidente tra Castelno del castello di Decima direzione Eur rimanendo sulla via Pontina sempre per incidente si sta in coda tra Pomezia e casalazzara direzione Latina traffico rallentato ad Aprilia via del Commercio e la Pontina direzione Appia infine in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano e dal mano nei due sensi di marcia