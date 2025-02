Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 18:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellapercorrendo l'autostrada A24-teramo coda per traffico intenso tra Roviano Vicovaro Mandela direzionesulla diramazionenord per incidente traffico rallentato altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla diramazioneSud a Piazza Grande Raccordo con difficoltà di immissione in carreggiata interna sul grande raccordo anulare per incidente lunghe code tra Pontina e l'abbia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra le casina ed Ardeatina percorrendo la strada statale Pontina si sta in coda per l'intenso traffico tra Pomezia nord del Castellono direzione rimanendo sulla via Pontina un incidente del traffico altezza direzione Latina radiologia ad Astral infomobilità per il momento è tutta più tardi servizio dellahttps://storage.