Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 17:25

percorrendo l'autostrada A24 Teramo per incidente traffico rallentato con code altezza a Carsoli direzione Roma sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra Ardeatine da piani carreggiata esterna Rimanendo in esterna traffico rallentato con code tra le abbia innia mentre in carreggiata interna sempre per incidente rallentamenti e code tra Prenestina e Tuscolana percorrendo la diramazione Roma nord si rallenta altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare mentre la mattina Roma Sud che sta in coda altezza Grande Raccordo con difficoltà di immissione in carreggiata esterna sulla Statale Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia Rimanendo in via Appia rallentamenti altezza Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare infine in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni