Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Appia Ardeatina in Grecia interna percorrendo via Prenestina traffico rallentato Con quale altezza Colle Prenestino direzione Grande Raccordo Anulare in via Casilina altezza Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio in via Anagnina rallentamenti altezza via di Casal Morena nei due sensi di marcia mentre in via Appia si sta in coda a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzioneRimanendo in via Appia rallentamenti centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia e infine le tue ansie traffico rallentato ad Aprilia travi del commercio e via Matteotti direzione Appia