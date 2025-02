Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 15:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo via Cassia si rallenta in prossimità dell'incrocio con via della Giustiniana direzione trionfale in via Tiburtina traffico rallentato Concorde a Tivoli tra Viale Cassiano e via Acquaregna nei due sensi di marcia ci spostiamo sulla strada provinciale via di Vermicino a Frascati dove si sta in coda in prossimità di un incrocio con via del Fosso di Sant'Andrea direzione Tuscolana sulla strada statale Appia un cantiere mobile rallenta traffico altezza a Frattocchie direzionementre in via Nettunense traffico rallentato a Pavona tra via Michelangelo e la via del Mare direzione Cecchina infine a Velletri Un incidente rallenta il traffico in via dei Pratoni del Vivaro nei due sensi di marcia radiologia ed Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene via bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.