Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli segnalato un incidente al km 630 tra Ceprano e Frosinone persoincidente che al momento non crea problemi alla circone raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza Passiamo al trasporto ferroviario per lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto da oggi 16 febbraio e fino al 29 giugno previste verifiche di servizio sulle linee Orte Fiumicino eViterbo i treni regionali delle tratte interessate subiranno quindi variazioni limitazioni e cancelni per i treni della linea OrteFiumicino è garantito inoltre il servizio sostitutivo con la metropolitana tra le stazioni diTiburtina eOSS da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi https://storage.