Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare al momento sull'intera rete viaria raccomandiamo Tuttavia prudenza sulla A1 milano-napoli Dov'è segnalato un incidente al km 553 tra il bivio pernord Guidonia Montecelio in direzione Napoli Attenzione anche sulla A24Teramo qui per presenza di nebbia A Banchi Tornimparte e Assergi e passiamo ai cantieri attivi sulla strada regionale Castrense Sono in corso lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a cura di Astral nel comune di Montalto di Castro fino al 24 febbraio si transita su carreggiata ridotta con senso unico alternato dal km 0 km 3 attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche della