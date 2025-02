Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 09:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellapiù traffico regolare al momento sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari criticità Passiamo al trasporto ferroviario sulla lineaViterbo un corso lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto nei giorni 16 22-23 febbraio i treni regionali delle tratte OrteFiumicino Viterbo Cesano BraccianoPisa subiscono variazioni limitazioni e cancelni per i treni della linea OrteFiumicino è garantito il servizio sostitutivo con la metropolitana tra le stazioni diTiburtina eOstiense le modifiche di servizi saranno attive fino al termine dei lavori previsto per il 29 giugno da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto più tardi un servizio dellahttps://storage.