Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2025 ore 08:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra il bivio pernord Guidonia Montecelio in direzione Napoli incidente che al momento non crea problemi alla circone sullo stesso tratto segnalato anche un veicolo in panne raccomandiamo quindi la dovuta attenzione circone che per il resto è regolare sull'intera rete viaria dove non si segna sono altri problemi da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale e giallo possono essere tu e né mi monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobility Astral Spa punto.