Via Marittima, l'ufficio tecnico "Criticità costruttiva".

“Quanto si è verificato, nei giorni scorsi, su via– fanno sapere dalcomunale – è dovuto a una, aggravata dalle forti piogge delle ultime ore, per cui si è resa necessaria anche l’istituzione della circolazione a senso unico.”A metterci la facciacomunale, piuttosto che l’assessore Scaccia o il Sindaco Mastrangeli, dopo il pastrocchio di via.Bisogna anche dire che nel corso del consiglio comunale nel quale si discusse del problema delle buche di via, fu proprio il dirigente dela sostenere che era inutile riasfaltare la strada, per via degli imminenti lavori di Acea e che subito dopo si sarebbe riasfaltata tutta via.Nella foto si vede come il tappetino di asfalto sia veramente risibile.