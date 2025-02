Ilrestodelcarlino.it - Via Castello, la frana quotidiana

Unatira l’altra a Sasso Marconi, dove in breve successione tra venerdì e sabato sono state chiuse due strade a causa di altrettanti dissesti che si sono manifestati o che si sono aggravati anche per effetto delle ultime piogge. Chiusura anticipata per via: la strada comunale che dal centro di Sasso risale la collina in direzione delle Lagune, che secondo il programma del Comune doveva essere chiusa invece domani, nella parte alta, a poca distanza dall’incrocio con la via di crinale. Così, mentre da programma domani le ruspe saranno attive nei pressi dell’incrocio con via Lagune, nella notte tra venerdì e sabato è stato necessario procedere alla chiusura al traffico anche nella parte bassa, dove a circa 400 metri dall’incrocio con la Porrettana una nuova caduta di massi e detriti rocciosi ha invaso la carreggiata, nello stesso passaggio che ha visto un identico smottamento a fine gennaio.