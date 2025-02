Formiche.net - Vi spiego il piano della Cdu per il futuro della Germania. Scrive il deputato Hirte

Laattraversa una crisi di governo, ma non una crisi dello Stato. Negli ultimi anni si è evidenziato un approccio economico, climatico ed energetico profondamente ideologico, soprattutto nelle politiche del partito dei Verdi. Questa visione ha condotto a decisioni controverse, come la chiusura delle ultime centrali nucleari nel 2023, nel mezzopiù grave crisi energetica da decenni.Nonostante l’energia nucleare potesse essere prodotta negli impianti esistenti a un costo irrisorio (circa 4 centesimi per kWh). Un approccio che ha causato un forte disorientamento, sia tra i cittadini che tra le imprese. L’aumento dei costi dell’energia e l’incertezza suldelle politiche in materia hanno reso difficili le prospettive di pianificazione economica. Una delle misure più criticate è stata la legge sul riscaldamento, che ha spinto molti a optare per sistemi a gas o petrolio, anziché per soluzioni come le pompe di calore, più sostenibili dal punto di vista ambientale.