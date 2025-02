Lapresse.it - Vertice di Parigi, l’Eliseo conferma il summit sull’Ucraina

Lunedì pomeriggio si terrà ildihato che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato per domani pomeriggio una “riunione informale con i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché con il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato”.I motivi deldiIl motivo è quello di “avviare consultazioni tra i leader europei sulla situazione in Ucraina e sulle questioni di sicurezza in Europa”. I lavori – viene spiegato ancora – “potrebbero poi essere estesi ad altri formati, con l’obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa”.La notizia era statata precedentemente dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot.