Verso Milan-Feyernoord, Sergio Conceiçao ricomincia da I Favolosi 4?

Si avvicinadeve decidere se negli ultimi decisivi novanta minuti si affiderà o no a I4. Cosa deciderà?Santiago Gimenez è entrato nell’esclusivo club di Andriy Shevchenko, e Christian Pulisic. L’attaccante arrivato a gennaio dalè il terzo giocatore nella storia dela segnare nelle prime due partite in Serie A con la maglia rossonera nell’era dei tre punti.Ed è da lui cheè obbligato a ripartire per riprendersi quella Champions League che oggi vede il Diavolo fuori, eliminato.Tra i tre partecipanti c’è anche Capitan America. Non è l’eroe dei fumetti ritratto sul grande schermo ma è un giocatore che dà sempre tutto. E tutto è pronto a darlo ancora con grande sacrificio. Con il Verona è rimasto in panchina per riposare? Per essere pronto nei decisivi novanta minuti contro il De Kuip (la vasca), il soprannome della squadra di Rotterdam che sette giorni fa ha dato una dimostrazione di grande compattezza e grinta ae a tutti i suoi giocatori.