Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi. Candidature boom per fare i volontari

Leggi su Ilgiorno.it

SONDRIOdiperai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Addirittura 88.500 le domande per i 18mila posti previsti, a dimostrazione di come soprattutto tra i giovani la "campagna di reclutamento" portata avanti nelle scuole abbia sortito particolare successo. "Sono giunte parecchie richieste anche dal Sud Italia" ha rivelato il presidente di Fondazione Milano Cortina e del Coni Giovanni Malagò (foto) nel corso del proprio intervento a palazzo Muzio, durante l’incontro istituzionale che ha preceduto l’evento con il via al countdown ospitato in piazza Garibaldi. Il numero uno dello sport italiano ha poi ripercorso la storia dei Giochi del 2026, della candidatura a due nomi.