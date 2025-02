Vernice couture | pop art smalti colori e altre tendenze di stile

Leggi su .com

Life&People.it Se Andy Warhol avesse avuto un laboratorio diinvece che la Factory, probabilmente oggi non si parlerebbe di zuppe Campbell’s, ma di unghie pop art. E francamente, dopo aver visto ledei miglioriprimavera 2025, è evidente che il suo spirito si sia reincarnato in qualche manicurist sotto acidi. Come altrimenti spiegare questa esplosione di blu TikTok-approved, oro degno di un lingotto rubato da Goldfinger e rosa così acceso che persino Elle Woods di La Rivincita delle Bionde direbbe: “Forse è troppo“?La verità è che questa primavera il galateo delle unghie è stato buttato dalla finestra insieme ai nude più polverosi della storia. E mentre Pantone si ubriaca di Mocha Mousse (il colore dell’anno che sa tanto di sabato sera con troppi Espresso Martini), ecco una guida in questo rave party cromatico dove l’unica regola è che non ci sono regole.