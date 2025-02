Isaechia.it - Verissimo, Gianni Sperti confessa di aver iniziato una nuova frequentazione: “Non ho ancora le farfalle nello stomaco, ma i bruchi sì!”

Nell’odierna puntata disi è raccontato a cuore aperto.L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato il trono dell’amica e collega Tina Cipollari che, a detta sua, nonostante una partenza decisamente poco romantica, potrebbe riservare grandi sorprese.Si è poi dedicato a sviscerare le parti più delicate del suo trascorso, a partire dalle critiche ricevute per l’aspetto fisico. Il web è infatti pieno di considerazioni sul suo cambiamento estetico nel corso degli anni, per via di alcuni interventi chirurgici che, però, oggiha quasi del tutto negato. Vedendo una sua immagine da giovane, si è retoricamente chiesto: “Cosa c’è di diverso? Ero più giovane! Io non mi vedo così cambiato!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)A proposito della fase più delicata della sua vita, segnata dalla separazione da Paola Barale,si è sbilanciato così:Tempo fa io non avevo un’autostima molto alta, non che adesso ce l’abbia chissà quanto, però ho sempre pensato di essere fragile e debole.