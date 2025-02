Isaechia.it - Verissimo, Eva Grimaldi rivela: “Negli anni ‘80 ho ab0rtito, non l’avevo mai detto a nessuno perché…”

Eva, da poco uscita dalla sua seconda esperienza come concorrente del Grande Fratello, è stata oggi ospite a.Eva ha raccontato il suo ritorno alla quotidianità con un’immagine impressa nella sua mente: lei che per la prima notte, nel buio totale, raggiunge la sua Imma Battaglia nel letto e le stringe la mano. “Non volevo chiudere gli occhi, era così bello quello che vedevo, era così colorato questo buio.!” ha commentato. La sua compagna è la prima donna che lei abbia mai amato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)L’attrice ha ricevuto uno splendido videomessaggio proprio dalla sua metà ed ha ripercorso la grave perdita di sua madre Elvira, nel 2017, di cui ancora non riesce a riascoltare la voce e a riguardare le fotografie.