Verdi sotto col Gavorrano. A caccia del risultato utile

La Fezzanese cerca il secondo successo esterno stagionale e il quartoconsecutivo per continuare a sperare nella salvezza. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini sarà di scena alle 14.30 sul campo del Follonicanella ventiquattresima giornata del girone E di serie D. La terra arbitrale designata è composta da Sacco di Novara come direttore di gara e da Annoni di Como ed Eltantawy di Chiari come assistenti. I fezzanoti attualmente sono all’ultimo posto in graduatoria ma sono reduci da tre risultati utili di fila che li hanno rilanciati dimostrando di essere in crescita ed anche se la situazione è difficile se sapranno dare continuità a questi risultati migliorando anche la fase difensiva potranno ancora raggiungere una posizione che gli consenta di poter disputare i play-out dato che mancano ancora undici partite alla fine della regular season e tutto è ancora possibile.