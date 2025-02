Amica.it - Verde bosco e nero: l’abbinamento colore da provare ora

Leggi su Amica.it

Profondo, sofisticato e avvolgente, ilè una delle tonalità più versatili della palette invernale. Perfetto per chi desidera un look raffinato senza rinunciare a un tocco di personalità, questosi presta a combinazioni inaspettate che spaziano dal classico all’audace. La sua capacità di fondersi con i neutri o di esaltarsi accanto a tinte più accese lo rende un’ottima scelta per chi cerca carattere, anche se con il, come Emporio Armani dimostra, ha tutto un altro fascino.e un soprabito degradè grigio e blu: la combinazioneproposta dal Re del greige strizza l’occhio alle tendenze inverno 2025 pur rimanendo sobrio e versatile. Come abbinare il? Un look da replicare.