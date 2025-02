Thesocialpost.it - Vercelli, malesseri e nausea durante la serata in agriturismo: poi la chiamata di emergenza che salva tutti

Diciotto persone hanno riportato un’intossicazione da monossido di carbonio la scorsa notte in unsituato a Motta dei Conti, in provincia di. L’episodio è avvenuto intorno alle 3, nell’Mulino Vecchio. I soccorsi, allertati tempestivamente, sono intervenuti sul posto per prestare le prime cure e trasportare i pazienti in ospedale.Tra le persone coinvolte, cinque sono state ricoverate in codice giallo, mentre le altre tredici sono state classificate in codice verde. Per la gestione dell’, sono stati mobilitati i mezzi del servizio disanitaria 118, con l’intervento delle unità di Alessandria coordinate dal 118 di Novara. Sul posto sono giunti due mezzi di soccorso avanzato e due ambulanze di base.I pazienti sono stati smistati tra gli ospedali die Casale, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura e accertare le cause dell’accaduto.