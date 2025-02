Vercelli 18 intossicati da monossido di carbonio in agriturismo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Diciotto persone sono state soccorse questa notte nel Vercellese per intossicazione dadi. E' successo nell'tenuta Vecchio Mulino a Motta de' Conti. Sul posto, vista la vicinanza, sono intervenuti i mezzi del 118 di Alessandria gestiti dal 118 di Novara. Cinque persone sono state portate in ospedale in codice giallo .