Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni dopo la ratifica del Trattato di Kyoto dobbiamo rigirare i Moai sulla loro testa

Pare che ci siano perlomeno un migliaio di quelle grandi teste di pietra chiamate “” sull’isola di Rapa Nui (Isola di Pasqua). Furono costruite forse con l’idea che avrebbero assicurato prosperità agli abitanti. Ma non sembra che abbiano funzionato molto bene e non hanno evitato una serie di disgrazie che hanno quasi completamente sterminato la popolazione dell’isola. Sappiamo comunque che gli abitanti hanno continuato a costruirle fino all’ultimo momento, lasciandone un gran numero non finite nei cantieri dove le scolpivano. Da questa storia possiamo estrarre l’idea che quando qualcosa non funziona, insistere serve a poco (forse lo potremmo chiamare, “la fallacia dell’Isola di Pasqua”).Un altro esempio di una cosa che non funziona maquale continuiamo a insistere è l’idea di ridurre le emissioni dei gas serra per mezzo di accordi internazionali.