Oasport.it - Venezia-Schio oggi, Finale Coppa Italia basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Umana Reyercontro Famila Wuber: il più classico dei duelli animerà laall’Inalpi Arena di Torino. Il tutto dopo che gli spettatori per le due semifinali sono stati 7234, un numero storico per quanto riguarda la disciplina e che conferma la bontà della scelta di unirsi al gran ballo piemontese.Ormai appare quasi superfluo ricordare quanto abbiano dovuto lottare queste due squadre l’una contro l’altra nel corso di questa e delle passate stagioni. Per la Reyer semilottata, ma comunque controllata, contro il Derthona, mentre per il Famila è stato obbligatorio trovare la quadra contro una Campobasso mai doma e che ha finito per cedere solo neldi partita.Il match tra Umana Reyere Famila Wubervedrà alzarsi la palla a due alle ore 12:30.