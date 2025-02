Lettera43.it - Venditti a Sanremo per il premio alla carriera: non ha mai gareggiato al Festival

Antonelloha ricevuto ilCittà di. Il cantante ha cantato sul palco dell’Ariston Amici mai e Ricordati di me, due delle sue canzoni più importanti. A inframezzare i brani un breve dialogo con Carlo Conti. Riferendosi al conduttore e all’invito sul palco,ha affermato: «Il miracolo l’ha fatto lui. È andato in una chiesa e ha trovato la sera di Natale dei ragazzi che cantavano Stella. Mi ha mandato quel filmato e ho pensato che fosse un segno del destino. Dopo un po’ mi ha convinto. Io mi trovo bene qui, non sono ostile anzi sono inclusivo». Conti gli ha chiesto: «Ti rendi conto di aver segnato la musica italiana?». E lui dopo una lunga risposta ha concluso: «Vivere vuol dire un sacco di roba, soffrire, lottare, cadere, rialzarsi e chiedere scusa.