Ilgiorno.it - Vendita illegale di cibo, sequestrati 160 chili dalla Polizia locale davanti alla stazione

Monza, 16 Febbraio 2025 - Blitz antidegradoferroviaria,160 chilogrammi di. Ieri pomeriggio agenti dellamonzese appartenenti ai diversi servizi del Comando, motociclisti, quartieristi, nost e radiomobile, coordinati da un ufficiale, hanno eseguito un controllo contro i bivacchi nel piazzale antistante via Arosio. A seguito del controllo sono state sequestrate 150 confezioni, per complessivi 160 chilogrammi, dicrudo e cotto, pronto per essere consumato o venduto al dettaglio a connazionali. Gli agenti hanno identificato 12 persone, di cui 9 stranieri e 3 comunitari. A questi ultimi tre è stata contestata la violazione al regolamento diurbana che vieta l'assunzione di alcolici in area pubblica.