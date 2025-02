Ilfattoquotidiano.it - Vavassori sostiene Sinner: “Tornerai più incaz*ato di prima. Solo rispetto, una cosa mi sorprende veramente di te”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andrea, il doppista azzurro reduce in singolare dagli ottavi di Rotterdam e dalla sconfitta in finale nel challenger di Manama (è stato battuto in 3 set da Fucsovic), ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ha espresso tutta la propria vicinanza a Jannik, dopo che ieri il numero uno al mondo è stato sospeso per 3 mesi dalla Wada (Agenzia Mondiale Antidoping), mettendo un punto definitivo al lungo e tormentato caso Clostebol.“più forte e incazzato di. Chi ti conosce sai che hai una mentalità diversa dagli altri”, ha scrittosui social, mostrando grande stima nei confronti dell’altoatesino con cui ha vinto la Coppa Davis 2024. Poi ha aggiunto: “Lache miè come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone chehanno oltrepassato il segno da diverso tempo.