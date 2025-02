Ilgiorno.it - Valerio, portiere titolare fisso a 61 anni: “Punto al Guinness dei primati. Ho giocato con Donadoni”

Credera Rubbiano (Cremona) – In porta fino a. non si sa, forse fino a quando entrerà neldei. E gli manca davvero poco.Dornetti, di Credera, piccolo borgo fra i campi del Cremasco, il 24 marzo compierà i 61, ma continua a giocare a calcio. Nello specifico, difende la porta del Calcio Crema, squadra che milita nel campionato Figc di Terza Categoria e della quale è. Una passione enorme la sua. “Sì. La passione, la voglia sono sempre le stesse. Stacco dal lavoro, preparo la borsa del calcio, il mercoledì e il venerdì vado ad allenarmi e la domenica gioco la partita. Quest’anno non ne ho saltata nemmeno una, idem la stagione precedente”. Come è cominciata questa avventura? “Da bambino, a Credera. Altri tempi. Giocavamo il campionato Csi ma poi la squadra non è più stata allestita e allora un amico mi chiese di passare ai Giovanissimi del Trescore.