Valentino Rossi notizia dell’ultim’ora | tifosi in festa

Leggi su Sportface.it

Bellissimaper, è successo proprio nelle ultime ore: i fan sono al settimo cielo, ora sono tutti in grande attesa.Il nome diè tornato in tendenza nelle ultimissime ore. Nessun motivo sportivo questa volta, non si parla dei suoi nove titoli mondiali conquistati, né della sua sua squadra motociclistica VR46, né tantomeno delle gare automobilistiche che pratica dal 2022, anno del suo ritiro dalla Moto GP.No, questa volta, a far parlare di sé è un qualcosa che riguarda la sfera. sentimentale! Il Dottore, nei giorni scorsi, è stato a un matrimonio di amici insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello. Presenti al Comune di Ravenna per la cerimonia, lasi è poi spostata in un locale a Milano Marittima. Ed è qui che è successo quello che ha fatto tanto parlare i fan.