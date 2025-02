Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, compleanno super per i 46: palloncini oro, menù personalizzato e ospiti vip

Tavullia (Pesaro), 16 febbraio 2025 –compie oggi 46 anni: unafesta dicircondato dall’affetto di amici e parenti. Le prime foto postate su Instagram sono quelle di Domizia Castagnini, moglie di Pecco Bagnaia, amico di sempre del Dottore. Sul suo profilo compaiono i primi scatti relativi alla location scelta per festeggiare (un ristorante chic del Riminese), le decorazioni condorati e bianchi e un grande 46 color oro e uncon la scritta verde su fondo nero “Happy birthday Vale 46” e il logo del ristorante. Sempre sui social arrivano gli auguri del fratellino di: Luca Marini. E per tutta la famiglia sono giorni piene di feste proprio ieri infatti è stato celebrato il battesimo di Angelina Luce, nipotina di, figlia di Luca Marini e Marta Vincenzi: anche in quest’occasionevip e decorazioni meravigliose.