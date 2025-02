Quotidiano.net - Usa-Ue Scontro sull’Ucraina

di Alessandro D’Amato ROMA Un summit a Parigi domani per discutere. Intanto, il presidente Volodymyr Zelensky insiste sulla creazione di una forza armata europea, mentre rifiuta l’accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare: "Non è pronto. Non protegge i nostri interessi". E il cancelliere Scholz risponde a JD Vance: "Non accetteremo interferenze esterne nelle nostre elezioni. La visita del vicepresidente Usa a Dachau è incompatibile con il suo sostegno all’Afd. Se Europa e America litigano, a trarne vantaggio è Putin". La seconda giornata della conferenza di Monaco sulla sicurezza ruota attorno alla risposta dell’Ue alle dichiarazioni del vice di Trump. Il governo italiano resta cauto, mentre l’inviato speciale di Trump, Keith Kellogg, gela gli europei: "Saranno consultati, ma non siederanno al tavolo della pace".