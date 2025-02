Screenworld.it - Uno dei personaggi più amati dei fumetti Marvel potrebbe tornare in vita (ma i fan non sono felici)

Era il 1973 quando, in una meravigliosa e tragica storia di The Amazing Spider-Man 121, laComics prese la sconvolgente decisione di mettere in scena la morte di Gwen Stacy. Amora storico di Peter Parker, all’interno delle storie legate alo ha forgiato il suo carattere e la sua lotta alla criminalità. Tuttavia si sa, neinessuno rimane davvero morto troppo a lungo, tranne in questo caso. Gwen Stacy era l’intoccabile. In più di 50 anni non è mai stata riportata ine ora, laComics annuncia che annullerà questa eccezione e, il prossimo Maggio 2025, Gwen Stacy.Ovviamente la notizia ha sconvolto i fan provocando una spaccatura sui social tra chi ha accolto la notizia positivamente e chi, invece, non ne è rimasto troppo contento. Sulla storia non si hanno troppi dettagli, tranne per l’immagine teaser, che potete ammirare qui sotto, in cui sulla tomba della ragazza si staglia un’ombra e si può notare una pala, utile a riesumare il cadavere probabilmente.