Unione Europea | Putin responsabile della morte di Navalny

"La responsabilità ultima" per ladi Alexeiè di Vladimir: lo scrive in una nota l'nel giorno del primo anniversarioin carcere del dissidente russo. "Oggi è un anno dalladel leader dell'opposizione russa Alexai, per la quale il presidentee le autorità russe portano la responsabilità ultima", si legge nel messaggio dei Ventisette, in cui si chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici russi e si afferma che "ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica".