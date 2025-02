Lanazione.it - Unicoop Firenze aderisce all’iniziativa a M’illumino di meno

Oggi, domenica 16 febbraio, torna la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita dal Parlamento con la Legge 34 del 2022, innestandosi sull’iniziativa “di”, della trasmissione di Massimo Cirri, Filippo Solibello e Sara Zambotti “Caterpillar”, in onda su Rai Radio 2 dal 2005. Quest’annocompie vent’anni di adesione e, per l’occasione, fa il punto sul suo impegno per il risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente, temi sui quali la cooperativa ha investito molto negli ultimi anni. La giornata cade di domenica, giorno della settimana in cuiosserva la chiusura pomeridiana in tutti i punti vendita Coop.fi: una scelta, questa, che vuole favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che, insieme, garantisce notevoli benefici in termini di risparmio energetico.