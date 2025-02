Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, ora ricaricati: c’è un tour de force

di Francesco PioppiResettare e ripartire. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata per mano di Trento e dopo una partita condotta per lunghi tratti, il tecnico Priftis e il gm Coldebella hanno concesso alcuni giorni di riposo a tutta la truppa. Un modo per smaltire le tossine, ricaricare le batterie ed essere pronti a tuffarsi nuovamente in un calendario stracolmo di impegni e di obiettivi da non fallire. Pensate infatti che in marzo lagiocherà addirittura nove partite tra il campionato di Serie A e la ‘Basketball Champions League’. I biancorossi, in pratica, scenderanno sul parquet una volta ogni tre giorni. Un ritmo serratissimo che richiederà un grande sforzo sia dal punto di vista fisico che mentale. La Legabasket, tra l’altro, ha da poco annunciato i nuovi orari degli impegni ufficiali.