Ilfattoquotidiano.it - “Una volta ho fatto io l’attore e ho capito il livello di ansia. Rivedendomi, mi sono giudicato un cane maledetto”: Paolo Genovese si racconta

il 20 febbraio esce in sala con il suo nuovo film, “FolleMente”.Ha sempre dei cast molto ricchi.In “FolleMente” ho attori con i quali ho lavorato per la prima; quando li conosci molto bene, c’è il rischio di adagiarsi, di cadere nella confidenza, per questo speso cambio. E a volte mi sorprendo.Tipo?Ne “Il primo giorno della mia vita” ho lavorato con Toni Servillo.Servillo intimorisce?Prima di lavorare con un attore, tutti quanti hanno la loro opinione sulstesso, magari con giudizi pessimi: “Non lo prendere, ti fa impazzire”. “Sei matto!”. Non ascolto nessuno: troppe volte il set ha svelato un’altra verità.E Servillo?È meraviglioso.Cioè?Un vero professionista, vuole capire tutto del progetto; la primache l’ho incontrato si è presentato con un tomo altissimo, pensavo fosse la mia sceneggiatura, in realtà erano le sue note.