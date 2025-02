Ilgiorno.it - Una sfida fra scuole sull’ambiente. Parte Explora, studenti protagonisti

Unafra: debutta “Esplora“, il concorso di Cem, gestore del ciclo rifiuti fra Brianza e hinterland, dedicato aglicipano 76 classi, più di 1.500 alunni, per tutti un quiz a tema, dopo aver passato in rassegna gli ambienti che frequentano tutti i giorni – casa, classe, parco, supermercato – con un occhio alla sostenibilità. Sessanta domande pensate "per stimolare la competizione sana e far crescere i giovani sui temi ‘green’, in particolare acqua, pattumiera, consumo responsabile e conoscenza degli Obiettivi verdi dell’Agenda 2030 Onu - spiega l’azienda -. A vincere saranno due classi, una delle medie e l’altra delle elementari, il premio, una lavagna smart a testa". Cosa fare per ridurre la plastica? Cos’è un detersivo alla spina? Qual è la classe energetica più efficiente per gli elettrodomestici? Sono alcuni dei quesiti ai quali dovranno rispondere i ragazzi.