Una legge di civiltà conquistata grazie alla disobbedienza civile

Anche la nostra città ha contribuitoraccolta delle firme che hanno determinato, attraverso la formula delladi iniziativa popolare, l’approvazione da parte della regione Toscana della norma sul suicidio medicalmente assistito, prima Regione del Paese ad avere approvato unain tal senso. A Lucca, l’attività dell’Associazione “Luca Coscioni” è coordinata da Laura Favilla. "Come Associazione – afferma – siamo molto soddisfatti di questa importante vittoria ottenutaalle disobbedienze civili di Marco Cappato e di altri esponenti dell’Associazione epartecipazione popolare; in Toscana sono state raccolte oltre 10mila firme di cittadine e cittadini favorevoli a questadi iniziativa popolare e oggi la nostra è la prima regione italiana a dotarsi di una normativa sul suicidio assistito a livello locale, in attesa di una normativa nazionale che, malgrado numerosi tentativi, non è mai stata approvata sebbene la Corte Costituzionale avesse invitato il parlamento a legiferare dopo la sentenza Cappato-Antoniani del 2019".